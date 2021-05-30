Резюме с ошибками отклоняет каждый второй российский работодатель

Центр занятости населения "Моя работа" в Москве Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Половина работодателей в России (50%) считают орфографические и пунктуационные ошибки в резюме соискателей достаточным основанием для отказа в приеме на работу, свидетельствуют данные Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

"17% рекрутеров уверены, что грамматические ошибки в резюме - это всегда достаточная причина для отказа в трудоустройстве, независимо от позиции, на которую претендует соискатель. Каждый третий менеджер по персоналу (33%) считает грамматические ошибки неприемлемыми лишь в резюме претендентов на определенные позиции", - свидетельствуют данные опроса, распространенные в воскресенье.

Согласно результатам исследования, за подобные ошибки могут получить отказ в приеме на работу соискатели, претендующие на должности в топ-менеджменте, секретарей, менеджеров по работе с клиентами, редакторов и PR-менеджеров.

Согласно опросу, наиболее строгий подход к резюме в этом отношении проявляют компании с численностью штата от 100 до 1 000 сотрудников (63%).

В свою очередь, более трети работодателей (39%) не считают проблемы с грамотностью причиной для отказа в трудоустройстве, отмечают в SuperJob.ru.

По оценкам организаторов исследования, работодатели гораздо терпимее в отношении низкого уровня грамотности соискателей по сравнению с 2011 годом, когда за орфографические ошибки резюме отклоняли 68% российских компаний.

Опрос был проведен 14-20 мая среди 1 000 респондентов, представляющих кадровый менеджмент, в 253 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.