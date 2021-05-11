HeadHunter инвестировал в портал с отзывами о работодателях Dream Job

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Рекрутинговый сервис HeadHunter (HH) 30 апреля получил 25% ООО "Дрим Джоб", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Оставшиеся 75% "Дрим Джоб" остаются у учредителя и гендиректора компании Бориса Курбатова.

ООО "Дрим Джоб" зарегистрирована 31 марта 2021 года в Москве.

Как рассказал "Интерфаксу" представитель HH, компания поддержала "на раннем этапе инвестиционный раунд проекта dreamjob.ru". Одной из причин сделки является сформировавшаяся на рынке потребность "в независимом и надежном портале с отзывами о работодателях".

"В то время как подобные бизнес-модели успешно развиваются на глобальных рынках (например, Glassdoor), успешная реализация данного проекта в России будет требовать серьезной адаптации международного опыта к российским особенностям рынка рекрутмента и его участников. В ближайшие годы мы будем оставаться миноритарным партнером проекта и не планируем оказывать существенное влияние на его стратегию развития", - рассказали в HH.

На сайте Dream Job пользователи оставляют отзывы о работе в компаниях, сотрудниками которых являлись. Таким образом формируется база реальных отзывов о конкретных компаниях, с которыми могут ознакомиться соискатели для принятия решения о трудоустройстве в той или иной организации. В базе Dream Job отзывы о более 300 000 работодателях, аудитория портала превышает 450 000 посетителей в месяц.

Основным акционерами HH являются Elbrus Capital, который через Highworld Investments Limited владеет 37,3% рекрутингового сервиса, и Goldman Sachs, ему через ELQ Investors VIII Limited принадлежит 13,9%. Free float составляет 48,8%.

В прошлом году HeadHunter консолидировал 100% ООО "Зарплата.ру", которое управляет платформой по поиску работы и персонала Zarplata.ru. Эта сделка стала третьей - после покупки активов компании Job.ru в 2018 году и приобретения 25% сервиса Skillaz в 2019 году.