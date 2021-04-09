Число вакансий с удаленкой выросло на 33% с начала года в Москве

Фото: Imago-Images/Тасс

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Москве количество вакансий, предполагающих удаленный режим работы, выросло в апреле на 33% по сравнению с декабрем 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в департаменте труда и социальной защиты населения города.

Там добавили, что сейчас в базе службы занятости представлено более 17,8 тыс. таких предложений.

Отмечается, что чаще всего соискатели интересуются вакансиями на удаленке в сферах IT, рекрутмента, маркетинга, рекламы, дизайна, онлайн-торговли, а также позициями экономиста, бухгалтера и оператора кол-центра.

25 марта в департаменте "Интерфаксу" сообщили, что в марте число вакансий с удалённым режимом работы с начала года выросло на 24%. Таким образом, в апреле число таких позиций выросло.