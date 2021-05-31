Шойгу сформирует 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - До конца 2021 года на западе России будут сформированы около 20 новых соединений и воинских частей, это ответ на действия стран НАТО во главе с США, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия", - отметил он.

По его словам, на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза - страны НАТО во главе с Соединенными Штатами наращивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений.

Организационные мероприятия "синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники". В 2021 году в войска округа будет поставлено около 2 тысяч единиц оружия, сказал Шойгу.