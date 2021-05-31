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Патрушев заявил об усилении военных угроз

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Изменение военно-политической обстановки, усиление военных опасностей и военных угроз потребовали от России уточнения задач в области национальной обороны, заявил "Российской газете" секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

По его словам, "стремление США и ряда стран Запада сохранить свою мировую гегемонию провоцирует рост межгосударственных противоречий, ведет к ослаблению системы обеспечения международной безопасности".

"Все отчетливее проявляются недружественные по отношению к России действия, направленные на ослабление российской государственности, внутреннего единства, оборонного потенциала, - продолжил он. - В целях сдерживания России активизируется политическое и экономическое давление, осуществляются попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, инспирирования и радикализации протестного движения, размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Секретарь Совбеза заметил, что некоторые государства открыто называют Россию угрозой и даже военным противником, набирает обороты кампания Запада по фальсификации мировой истории, "целенаправленно формируются русофобские настроения".

Все это мешает эффективному международному сотрудничеству в урегулировании конфликтов, борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркобизнесом, организованной преступностью, добавил он.

Новая редакция Стратегии национальной безопасности России, которую Совбез одобрил и представил на утверждение президенту, гласит, что только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечат процветание России и формирование справедливого общества. В каждом из стратегических национальных приоритетов содержатся задачи, которые направлены на сбережение народа, сказал Патрушев.

В связи с усилением военных угроз в ней особое внимание уделено поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения, обеспечению высокого уровня морально-политического и психологического состояния военнослужащих и подготовке граждан к военной службе, добавил секретарь Совбеза. Целями обороны он назвал создание условий для мирного социально-экономического развития страны и обеспечение ее военной безопасности.

Он добавил, что обеспечение военной безопасности России будет достигаться "не только путем стратегического сдерживания потенциальных противников, совершенствования военной организации государства, но и прежде всего за счет снижения угрозы развязывания новой глобальной войны, предотвращения гонки вооружений, укрепления стратегической стабильности и взаимного доверия, использования политических средств, механизмов дипломатии и миротворчества".

Николай Патрушев Совбез США Запад

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