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Шойгу отметил рост военной угрозы со стороны НАТО у западных границ РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - На западном стратегическом направлении растет военная угроза со стороны НАТО, выросла интенсивность полетов стратегической авиации и число учений, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз. За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе", - сказал Шойгу в понедельник на коллегии Минобороны РФ.

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Он отметил, что корабли НАТО с управляемым ракетным оружием систематически заходят в Балтийское море.

"Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет", - сообщил Шойгу.

По его словам, одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи границ России.

"За последние годы в полтора раза увеличилось количество учений. Сейчас проводятся самые крупные за последние 30 лет учения Defender Europe-2021, в которых участвуют до 40 тысяч военнослужащих. Их главная цель - отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу", - уточнил министр.

Сергей Шойгу Минобороны РФ НАТО

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