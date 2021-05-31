Директора "Открытой России" сняли с самолета в Петербурге

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Исполнительный директор прекратившего деятельность движения "Открытая Россия" (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной в России) Андрей Пивоваров сообщил, что сотрудники полиции вывели его из самолета в Петербурге.

"Меня сняли с самолета в "Пулково". Летел отдохнуть, прошел таможню, никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку. Сотрудники полиции подъехали и вывели меня", - сказал Пивоваров "Интерфаксу".

По его словам, он находится в отделе полиции в аэропорту.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

27 мая Пивоваров объявил, что российская общественная организация прекращает свою деятельность, закрывает все отделения в регионах и исключает всех участников. Это решение он объяснил желанием защитить сторонников "Открытой России", которых преследуют и штрафуют за сотрудничество с нежелательными для России организациями, хотя они связаны с российской одноименной структурой.

В 2019 году по той же причине объявило о самороспуске сетевое движение "Открытая Россия" и было создано РОО.

Весной 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными для России британскую "Открытую Россию", американский "Институт современной России" и британское общественное сетевое движение "Открытая Россия".