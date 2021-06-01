В России за сутки выявлено 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Еще 9500 случаев заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб. В том числе выявлено активно 1 268 (13,3%) без клинических проявлений.

Скончались за сутки 372 человека, общее число жертв COVID-19 выросло до 121 873.

Поправились и выписаны 4,69 млн пациентов, в том числе 8 994 за последние сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ. Суточный прирост в Москве составил 3 669. В Петербурге 817 новых эпизодов, в Московской области - 743.

Наименьшие показатели за сутки выявлены в Магаданской области - три случая, в Еврейской АО - два. Ни одного заболевшего за сутки в Ненецком и Чукотском АО.

Всего в РФ со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, в России зарегистрировано 5,081 млн случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю РФ находится на шестом месте в мире. Лидируют США с 33,26 млн эпизодов (594 тыс. умерших). В Индии 28,17 млн заражений, в Бразилии - 16,54 млн, во Франции - 5,72 млн, в Турции - 5,24 млн.