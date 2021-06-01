Суточный COVID-прирост в Москве превысил 3,6 тыс.

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Еще 3 669 случаев COVID-19 выявили в Москве за минувшие сутки, это больше, чем накануне, примерно на 40%, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о выявлении 2 614 больных COVID-19.

Коронавирус привел к гибели за сутки 62 пациентов в Москве. Всего скончалось от COVID-19 в столице 20 217 человек.

Выздоровели от коронавирусной инфекции и выписались за сутки 2 393 москвичей. Всего болезнь смогли побороть 1 млн 064 858 горожан.

За все время пандемии болезнь в Москве перенесли 1 млн 183 639 человек.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.