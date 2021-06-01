Путин и Лукашенко поручили выбрать города для полетов "Белавиа"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поручили министрам транспорта в кратчайшие сроки определить города для полётов "Белавиа", об этом рассказал Лукашенко на совещании с госаппаратом по вопросам сотрудничества с РФ.

"Лидеры Беларуси и России поручили министрам транспорта в кратчайшие сроки определиться, в какие российские города "Белавиа" хотела бы летать. В первую очередь это крупнейший хаб - Москва, в которой теперь будут стыковаться рейсы для наших туристов. Также глава государства попросил российских коллег изучить вопрос перелета "Белавиа" в Сочи и Краснодарский край, где расположены белорусские здравницы, а также Казань и другие города", - сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня".

Ранее лидеры ЕС из-за инцидент с самолетом Ryanair призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии, некоторые страны прекратили авиасообщение с Минском.