Поиск
BНачало в 12:15Канада Канада2 : 1Финляндия ФинляндияПерерывAНачало в 12:15Швейцария Швейцария6 : 2Великобритания ВеликобританияПерерыв

Путин и Лукашенко поручили выбрать города для полетов "Белавиа"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поручили министрам транспорта в кратчайшие сроки определить города для полётов "Белавиа", об этом рассказал Лукашенко на совещании с госаппаратом по вопросам сотрудничества с РФ.

В миреЛукашенко собрался договориться с Путиным о возобновлении полноценного авиасообщенияЧитать подробнее

"Лидеры Беларуси и России поручили министрам транспорта в кратчайшие сроки определиться, в какие российские города "Белавиа" хотела бы летать. В первую очередь это крупнейший хаб - Москва, в которой теперь будут стыковаться рейсы для наших туристов. Также глава государства попросил российских коллег изучить вопрос перелета "Белавиа" в Сочи и Краснодарский край, где расположены белорусские здравницы, а также Казань и другие города", - сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня".

Ранее лидеры ЕС из-за инцидент с самолетом Ryanair призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии, некоторые страны прекратили авиасообщение с Минском.

Белавиа Владимир Путин Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости

Экс-директора "Открытой России" заподозрила в размещении материалов в ее поддержку

Экс-директора "Открытой России" заподозрила в размещении материалов в ее поддержку

РФ не будет "стерилизовать повестку" перед саммитом Путина и Байдена

РФ не будет "стерилизовать повестку" перед саммитом Путина и Байдена

Глава Крыма после приговора лидеру меджлиса сравнил его с Протасевичем

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Лидер запрещенного в РФ Меджлиса крымских татар заочно получил 6 лет колонии

Лидер запрещенного в РФ Меджлиса крымских татар заочно получил 6 лет колонии

Кабмин РФ будет утверждать правила орфографии языков малочисленных народов

Кабмин РФ будет утверждать правила орфографии языков малочисленных народов

Госдума приняла закон о "социальной газификации"

Путин предложил дать Генпрокуратуре право представлять РФ в ЕСПЧ

Путин предложил дать Генпрокуратуре право представлять РФ в ЕСПЧ

Детский омбудсмен сообщила о применении медицинских мер к 77 педофилам

Детский омбудсмен сообщила о применении медицинских мер к 77 педофилам

Потанин назвал способ снизить цены на жилье

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');