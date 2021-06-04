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ПМЭФ-2021

Компании "Белавиа" разрешили летать в "Шереметьево"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что получила разрешение на выполнение рейсов в аэропорт "Шереметьево". После вызванного пандемией перерыва перевозчик с 30 сентября 2020 года летает в "Домодедово", а с 24 апреля 2021 года - в аэропорт "Жуковский".

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

С 10 июня "Белавиа" будет летать в "Шереметьево" пять раз в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям".

Кроме того, авиакомпания увеличит количество рейсов в Стамбул, Батуми и Тбилиси.

В конце мая после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair лидеры стран Евросоюза рекомендовали отдельным странам запретить своим авиакомпаниям летать через воздушное пространство Белоруссии. Отдельные страны также начали запрещать "Белавиа" к ним летать.

2 июня "Белавиа" сообщила, что потеряла больше двух третей своих направлений, и теперь летать может только в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан и ОАЭ.

4 июня Европейский совет объявил, что вводит запрет на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты.

Также 4 июня Федерация профсоюзов Белоруссии сообщила, что обратится в Международный суд ООН из-за санкций против "Белавиа".

Белавиа Шереметьево Москва

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