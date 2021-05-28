Лукашенко собрался договориться с Путиным о возобновлении полноценного авиасообщения

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах в Сочи в пятницу рассчитывает договориться с российским лидером Владимиром Путиным о возобновлении полноценного авиасообщения между двумя странами.

"Если у нас более-менее нормально (с ситуацией с коронавирусом - ИФ), если мы выровнялись в этом отношении, всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу... Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости. То, что самолет будет летать или не летать - от этого ничего не изменится", - сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций государств-участников заседания глав правительств СНГ.

"Думаю, с президентом сегодня договоримся на эту тему", - добавил он.

Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в России и в Белоруссии "примерно одинаковая".

Накануне премьер-министр Белоруссии Роман Головченко призвал Россию восстановить полноценное авиасообщение и открыть для белорусского авиаперевозчика новые российские направления.

"Хотели бы, конечно, предложить рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между республикой Белоруссией и РФ с выходом на доковидный уровень. Увеличить количество рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов белорусской авиакомпании новые направления. В частности, аэропорты Сочи и Краснодара", - сказал он в четверг на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Белоруссия и Россия начали восстанавливать прерванное из-за пандемии авиасообщение с Россией с 21 сентября 2020 года.

Белоруссия в авиаизоляции

На этой неделе лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии, некоторые страны прекратили авиасообщение с Минском.

Причиной послужил инцидент с самолетом Ryanair, который 23 мая посадили в Минске под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали после посадки самолета.