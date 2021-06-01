ЦИК заранее готовится отразить вмешательство в думские выборы

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком уже занимается анализом возможного внешнего и внутреннего вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму и ищет, как это предотвращать, сообщила радиостанции "Business FM" председатель комиссии Элла Памфилова.

"Сейчас мы занимаемся анализом того, что может быть, и тем, как предотвращать это (вмешательство), как быть готовыми к тому, чтобы наша работа достоверно освещалась и отражалась", - сказала она.

По ее словам, вмешательство может быть внешнее, и внутреннее.

"За внутренним вмешательством могут стоять внешние заказчики, что для нас перманентная ситуация, когда во время избирательных кампаний идет беспрецедентное число DDoS-атак или наблюдаются попытки взломать сайт", - отметила председатель ЦИК.

Она добавила, что "формируется повестка дня о том, каким образом можно дискредитировать выборы, потому что задача снести российские выборы есть, и она не скрывается".

Ранее Памфилова говорила, что Центризбирком на предстоящих парламентских выборах готов противостоять провокациям.

В сентябре в России пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 регионов и депутатов заксобраний 39 регионов.