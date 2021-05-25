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ЦИК обдумает организацию онлайн-голосования для россиян в Донбассе

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Центризбирком готовит для россиян, которые живут в Донбассе, ополнительные опции для онлайн-голосования на выборах, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. Она уточнила, что имеет в виду жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

"Сейчас мы разрабатываем там дополнительные опции, технологическая сложность - найти способ верификации. Потому что людям на ЕПГУ (Едином портале госуслуг - ИФ) нужно обязательно определять место регистрации. Поскольку здесь есть проблема, сейчас мы рассматриваем, как ее решить", - сказала она.

Памфилова добавила, что ЦИК готовит для этих россиян и традиционную форму голосования на территории Ростовской области.

"С учетом того, что предложений очень много и мы не можем игнорировать мнение людей, мы разрабатываем и традиционную форму голосования на территории Ростовской области, опыт такой есть. Там специальные участки для тех, кто без определенного места жительства (без регистрации) считается", - отметила она.

Ранее 25 мая ЦИК назвал шесть регионов России, которые смогут провести онлайн-голосование на сентябрьских выборах.

Это Нижегородская, Курская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области и город Севастополь. Их отобрали по итогам общероссийского тестирования системы электронного голосования, затем члены ЦИК провели за них рейтинговое голосование. Также проголосовать через интернет можно будет в Москве.

Памфилова заявила во вторник, что рассчитывает, что через несколько лет любой субъект Федерации сможет участвовать в дистанционном электронном голосовании.

В конце марта о том, что российские граждане из самопровозглашенных республик Донбасса смогут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области либо дистанционно, "Интерфаксу" говорил информированный источник в Москве.

Ранее в марте марте лидер Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российское гражданство в регионе получили больше 224 000 человек, и они хотят выбирать депутатов Госдумы. Он предложил кандидатам в депутаты вести агитацию в ДНР.

Донбасс Госдума Центризбирком Элла Памфилова Москва Севастополь

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