Сбербанк обнаружил серию фишинговых сайтов с заказом пиццы

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк обнаружил новый тренд - распространение фишинговых сайтов по заказу пиццы, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Целая серия фишинговых сайтов с заказом пиццы прямо вот сейчас существует, она возникла буквально за последние пару недель. Целая такая индустрия фишинговых сайтов, чтобы разводить тех, кто любит заказывать пиццу", - сказал Кузнецов в ходе конференции в Санкт-Петербургском горном университете.

"К сожалению, мошенники очень быстро научились приспосабливаться. Как только они чувствуют какую-то лазейку, это сразу происходит. Например, почувствовали, что последнее время, может быть, период такой погодный, очень многие стали заказывать пиццу", - отметил зампред.