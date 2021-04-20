В Сбербанке назвали телефонное мошенничество национальным бедствием

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Телефонное мошенничество после мер Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по борьбе с так называемыми "колл-центрами" снизилось, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Выступая на заседании дискуссионного клуба Высшей школы экономики и Сбербанка, он отметил, что в I квартале 2021 года наблюдается небольшое снижение. "Это как раз произошло после того, когда Федеральная служба исполнения наказаний предприняла активные меры для того, чтобы в учреждениях, в тюрьмах, провести соответствующую работу по уменьшению количества так называемых "колл-центров", - сообщил Кузнецов.

Но он констатировал, что рост телефонного мошенничества приобретает признаки национального бедствия.

По его словам, каждый 10-й звонок в России является мошенническим. В 2020 году было совершено свыше 15 млн мошеннических звонков гражданам, жалобы клиентов Сбербанка на попытки мошенничества достигли 3,7 млн, отмечается в презентации Кузнецова.

Количество мошеннических "колл-центров", по оценкам Сбербанка, достигает нескольких десятков. Немалая их часть, по мнению экспертов (в том числе из правоохранительных органов), находится в приграничных государствах.

Еще одной актуальной темой является утечка данных, добавил Кузнецов. В основном они происходят за счет фишинга.

Потери россиян от хищений денежных средств за 2017-2020 годы составили около 200 млрд рублей, привел Кузнецов данные МВД.