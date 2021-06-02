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МИД РФ не увидел "американского следа" в ситуации с морской базой в Судане

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Москве не склонны трактовать решение властей Судана пересмотреть соглашение с Россией по морскому пункту материально-технического обеспечения как результат попыток США вытеснить Россию из Африки.

"Говорить о том, что такие решения, принятые в Хартуме, являются прямым следствием американских попыток нашего сдерживания в Африке, я бы не стал", - заявил на брифинге посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел РФ по взаимодействию с организациями мусульманских государств Константин Шувалов.

"Я думаю, что в таком контексте решение нынешнего суданского руководства о том, чтобы посмотреть на содержание соглашения с Россией по поводу нашего присутствия военно-морского, рассматривать не следует", - отметил посол.

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По его словам, "все-таки нужно посмотреть на то, что будет дальше". "Да, правительство новое - пусть посмотрит, что соответствует его интересам", - подчеркнул Шувалов.

Он отметил, что предполагаемое российское военно-морское присутствие в Судане "носит весьма ограниченный характер".

"И сама эта часть Африки - район Африканского Рога - известна тем, что там в той или иной степени присутствуют военно-морские силы, корабли многих государств. Можно посмотреть на недалеко расположенную Джибути, которая предоставляет свою территорию одновременно трем крупным иностранным государствам для захода и дозаправки в этой стране", - заявил Шувалов.

Решение Судана по морской базе

Ранее начальник генерального штаба ВС Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн сообщил о намерении страны пересмотреть соглашение с РФ по военно-морской базе.

"Мы находимся в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане", - заявил он.

По его словам, так как данное соглашение было подписано при прежнем режиме и "не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров", то у Судана "есть возможность для внесения поправок и изменений" с учетом интересов страны.

"Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах (с российской стороной)", - отметил Мохаммед Осман аль-Хусейн.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соглашении отмечалось, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ в Судане не будет превышать 300 человек. Документ предполагает, что в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться максимально четыре российских корабля.

Судан Африка США МИД РФ Константин Шувалов

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