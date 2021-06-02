В Совфеде не увидели оснований для пересмотра соглашения о военной базе в Судане

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Оснований для пересмотра соглашения о создании в Судане российской военной базы нет, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Соглашение по созданию ПМТО в Судане заключено. И объективных оснований для его пересмотра нет", - цитирует Бондарева его пресс-служба.

По его словам, создание российской военной базы в Судане важно и необходимо с точки зрения обеспечения стратегической стабильности и военной безопасности в макрорегионе.

Как считает Бондарев, это взаимовыгодный проект. "Для суданской стороны постоянное военно-морское присутствие России с мощным вооружением станет гарантией спокойной жизни в долгосрочной перспективе. Защитой как от внешней интервенции недружественных стран - а из-за своего географического положения Судан рассматривается как выгодный транзитный путь, который некоторые отдельные геополитические игроки стремятся контролировать - так и от внутренних распрей и потрясений, от которых Судан уже за ближайшие десятилетия устал", - отметил сенатор.

По его мнению, для России создание полноценной военной базы в Судане, в которую в перспективе может быть преобразован строящийся ПМТО, означает возвращение в мировой океан. "Красное море с Суэцким каналом, Индийский океан, Аравийский полуостров, таким образом, будут в фокусе нашего постоянного внимания. Судам Северного и Балтийского флотов России не придется совершать длительные переходы для того, чтобы несколько месяцев провести в Индийском океане. Собственная взлетно-посадочная полоса позволит отправлять российские экипажи на службу самолетами ВКС РФ", - сказал Бондарев.

По его словам, немаловажно, что в пункт материально-технического обеспечения России в Судане смогут заходить российские атомные крейсеры. "А наличие Стратегических ядерных сил России в том или ином макрорегионе, как известно, способно предотвратить любые преступные поползновения того или иного мирового агрессора", - отметил сенатор.

Ранее начальник генштаба ВС Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн сообщил о намерении страны пересмотреть соглашение с РФ по военно-морской базе на побережье Красного моря.

По его словам, так как это соглашение было подписано при прежнем режиме и "не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров", то у Судана "есть возможность для внесения поправок и изменений" с учетом интересов страны.

"Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах (с российской стороной)", - отметил Мохаммед Осман аль-Хусейн.