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ПМЭФ-2021

Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 4 июня примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором выступит президент РФ. По видеосвязи в нем примут участие эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц. С видеоприветствием к участникам обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес и президент Бразилии Жаир Болсонару.

"В ходе форума президент России проведет отдельные встречи в режиме видео-конференц-связи с представителями мировых информационных агентств, международного инвестиционного сообщества и крупнейших иностранных компаний", - отмечается в сообщении.

Из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса форум пройдет в комбинированном формате, отмечает пресс-служба президента. Приглашенные главы государств и правительств зарубежных стран, руководители крупных российских и международных компаний и банков, ведущие эксперты и политики примут участие в работе форума как очно, так и в режиме видео-конференц-связи.

Девиз форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано обсуждение четырех ключевых тем: "Объединяя усилия во имя развития", "Национальные цели развития: от задач к результатам", "Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы" и "Технологии, расширяющие горизонты". Состоится широкий обмен мнениями по вопросам торговли и инвестиций, финансов и энергетики, инноваций и высоких технологий, здравоохранения и экологии.

Владимир Путин ПМЭФ

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