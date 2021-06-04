Песков отметил, что ПМЭФ пользуется огромной популярностью

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Кремле отмечают, что ожидания скептиков относительно низкого уровня участия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не оправдались, он пользуется большой популярностью.

"Благодаря тому, что в прошлом году (форума) не было, в этот раз чувствуется, что участники истосковались по форуму, по мероприятиям. Скептики прогнозировали пониженный уровень участия бизнесменов, но, тем не менее, форум пользуется огромной популярностью. Мы видим это, полный аншлаг", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Содержательное наполнение форума, заметил он, также очень богатое. "Очень интересные панели, высокий уровень участников. Ну и, конечно, все с нетерпением ждут главное мероприятие - это пленарная сессия, где будет принимать участие и президент Путин, и гости", - сказал Песков.

Он напомнил, что президент Владимир Путин традиционно на форуме дает оценку нынешнему этапу социально-экономического развития, а также пройденному этапу. "Так или иначе, мы услышим, что произошло за прошлый год, какие мы имеем последствия и каким образом мы с ними справляемся. И, конечно, все ждут какие-то сигналы для бизнеса, будь то большой бизнес, будь то бизнес малый и средний", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что подобные сигналы востребованы. "И, как правило, на каждом форуме эти ожидания президент удовлетворяет", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Путин в пятницу, 4 июня, примет участие в мероприятиях ПМЭФ. Как отмечала пресс-служба Кремля, центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором выступит президент РФ. По видеосвязи в нем примут участие эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц. С видеоприветствием к участникам обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес и президент Бразилии Жаир Болсонару.