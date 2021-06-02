Бывший арсенал в Пугачеве расчистили за десять лет на 70%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Удмуртии территория бывшего артиллерийского арсенала в поселке Пугачево расчищена более чем на 70%, с нее убраны опасные предметы, сообщил начальник регионального управления МЧС Петр Фомин. Он сослался на доклад организации, которая занимается очисткой.

По его словам, опасные предметы с самых сложных участков близ жилья убраны, остались только болотистая и лесная местность. С учетом рекультивации - посадки травы и деревьев - работы на территории арсенала могут завершиться в ближайшие три года, добавил он.

Фомин сообщил эти данные на пресс-конференции, посвященной 10-летию с начала пожаров и серий взрывов в Пугачеве.

Пожар на 102-м артиллерийском арсенале случился в ночь на 3 июня, там начались рваться снаряды, пострадали сто человек, эвакуировать пришлось более 28 тысяч человек, в трех десятках населенных пунктов были повреждены дома.

Сообщения о детонации снарядов на территории арсенала поступали также в 2013, 2015, 2016 годах, 2018 и 2020 годах.