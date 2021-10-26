Еще два человека подорвались на боеприпасах арсенала в селе Пугачево

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - На территории бывшего артиллерийского арсенала в селе Пугачево в Удмуртии на боеприпасах снова подорвались люди, один человек погиб, один был ранен, сообщил в Госсовете республики председатель фракции КПРФ Петр Басов.

Он добавил, что это случилось недавно, не уточнив даты.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пострадать могли местные жители, которые собирали остатки снарядов для сдачи в металлолом.

Взрывы на 102 артиллерийском арсенале в Пугачеве начались в ночь на 3 июня 2011 года из-за пожара. Тогда погиб один военный, пострадали 100 человек, взрывы повредили больше 3000 домов в 32 населенных пунктах, потребовалась эвакуация более чем 28 тысяч человек. После этого арсенал и всю пострадавшую территорию должны были очистить от снарядов и осколков.

По словам местных чиновников, после этого взрывы в Пугачеве происходили в 2013, 2015, 2016 годах, 2018 и 2020 годах.

К началу июня 2021 года территория арсенала была зачищена на 70%.