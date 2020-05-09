Жители поселка Пугачево в Удмуртии начали покидать дома из-за взрывов снарядов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Жители бывшего военного городка поселка Пугачево в Удмуртии, где в субботу из-за природного пожара началась детонация неразорвавшихся боеприпасов, начали покидать свои дома, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

"Эвакуация в настоящее время не объявлена, люди эвакуируются самостоятельно. Мы сообщили (жителям - ИФ) о том, что если вы испытываете какие-то психологически неприятные ощущения от взрывов, от запаха, то вы можете самостоятельно, пешим ходом эвакуироваться, либо на транспорте к родственникам", - сказал Юрин журналистам.

Он добавил, что власти района приготовили пункты временного размещения в школах райцентра Малая Пурга и автобусы для маломобильных групп граждан.

Юрин уточнил, что в бывшем военном городке на территории поселка живет 1200 человек.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс", некоторые люди с вещами начинают покидать военный городок. Часть людей сидят в автобусах и ждут, когда их увезут.

Территория военного городка оцеплена полицией и Росгвардией, на месте работают сотрудники МЧС. С технической территории слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего артиллерийского арсенала поселка Пугачево в Удмуртии начались взрывы оставшихся частей боеприпасов из-за возгорания травы. Районные власти предполагали, что траву могли поджечь "черные копатели", которые воруют с территории металл, оставшийся от снарядов.

Взрывы на военном арсенале под Пугачево произошли в июне 2011 года. По данным районных властей, детонация неразорвавшихся взрывоопасных предметов происходила здесь также в 2013, 2015 и 2016 годах.

Днем 16 мая 2018 года на территории бывшей военной части у поселка Пугачево из-за возгорания травы также началась детонация неразорвавшихся снарядов. Пострадавших не было, имущество граждан почти не пострадало. Была проведена эвакуация порядка 1400 человек, 17 мая все вернулись домой. Одиночные взрывы повторились 27 мая, эвакуация населения не проводилась.