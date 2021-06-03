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ПМЭФ-2021

В Совбезе РФ назвали политику стран Запада угрозой нацбезопасности

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Одной из важнейших задач Совбеза РФ является разработка мер противодействия угрожающей России политике западных стран, заявил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Совет Безопасности РФ первостепенное значение уделяет выработке межведомственных мер, которые направлены на нейтрализацию новых вызовов и угроз национальной безопасности, связанных с международным экстремизмом и терроризмом, организованной преступностью, а также с политикой ряда стран Запада, ориентированной на подрыв единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, в том числе с использованием технологий "цветных революций", - сказал Аношин "Интерфаксу".

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По его словам, в поле зрения Совбеза РФ постоянно находятся вопросы подготовки к вооруженной защите России. "На основе оценки военных опасностей и военных угроз для интересов России и ее союзников сформулированы ключевые положения военной политики и военно-экономического обеспечения обороны государства", - сказал пресс-секретарь СБ РФ. Cреди приоритетов, по мнению Аношина, находятся также вопросы противодействия международному терроризму, "в том числе с учетом негативного развития ситуации в Сирии, Йемене, Ираке, Ливии и угроз, исходящих из афгано-пакистанской зоны нестабильности".

"Деятельность Совета Безопасности в течение 29 лет позволила объединить усилия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, гражданского общества, научных и экспертных организаций для реализации определенного президентом России курса в области внешней и внутренней политики, а также для решения приоритетных задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого социально-экономического развития страны", - заявил Аношин.

По его словам, за счет координирующих действий Совбеза повысилась эффективность усилий органов госвласти в сферах противодействия организованной преступности, коррупции, наркоугрозе, а также при реализации миграционной политики.

3 июня Совбезу РФ исполняется 29 лет. Образованный указом президента РФ от 3 июня 1992 года Совет Безопасности является конституционным совещательным органом, осуществляющим подготовку решений президента России. Совбез прогнозирует, выявляет, анализирует и оценивает угрозы нацбезопасности, а затем вырабатывает меры по их нейтрализации. Председателем СБ РФ является президент России Владимир Путин, секретарем Совбеза с 2008 года является Николай Патрушев.

Евгений Аношин Совбез Евгений Аношин

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