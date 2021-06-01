Медведев отметил легкое "оборзение" западных партнеров России

Он считает, что во многом во времена холодной войны отношения СССР и Запада были лучше

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Зампредседателя Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил в интервью "Коммерсанту", что все устали от конфронтации с Западом, но не Россия была инициатором нынешней конфронтационной спирали.

"К сожалению, наши партнеры на Западе слегка "оборзели" от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор. Это правда. Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с нашей страной до такого уровня. Да, были очень разные периоды, даже Карибский кризис был. Но, тем не менее, никому в голову не приходило отсекать все пути общения", - сказал он, отметив, что "они же всё разрушили, сожгли дотла".

Он полагает, что во многих ситуациях, например во время референдума о присоединении Крыма к России, Запад мог вести себя тоньше: "не разрушить отношения с нами и в то же время заявить о каких-то своих обеспокоенностях".

Он напомнил, что Евросоюз и США "начали вводить индивидуальные санкции" в отношении конкретных граждан России. "Но вот можно себе представить, чтобы индивидуальные санкции - при том, что было колоссальное неприятие друг друга, - были введены в отношении Хрущева или Брежнева, или членов Политбюро, или руководителей Верховного совета? Нет, конечно. Почему? Потому что наши партнеры были настроены гораздо более прагматично", - подчеркнул зампред Совбеза.

Он добавил, что даже при несогласии с политикой Советского Союза Запад сохранял каналы общения, возможность ездить друг к другу. "И даже высылка дипломатов, которая поставлена сейчас на поток, она раньше в такой степени не практиковалась. Да, бывали подобные случаи, но все-таки не в таком объеме", - сказал Медведев.

По его мнению во времена холодной войны Запад был настроен более прагматично в отношениях с СССР.

"Я не говорю о ситуации типа Карибского кризиса, когда вообще на волоске висело. Но по отдельным моментам нынешняя ситуация хуже. И хуже она потому, что наши партнеры исходят из того, что Россией можно пренебрегать. Раньше они исходили из постулата, что Советский Союз не друг, но с ним необходимо считаться. А сейчас они считают, считали, во всяком случае, до поры до времени, что Россия — умирающая страна. Что с ней можно не считаться, что во внешнеполитическом дискурсе к ней можно относиться пренебрежительно. И поэтому насовершали очень много ошибок", - заявил он.