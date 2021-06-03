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ПМЭФ-2021

Авиакомпания "Россия" запустила дополнительные рейсы между Камчаткой и Москвой

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Число рейсов из международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) в Москву увеличилось до 16 в неделю за счет новых рейсов авиакомпании "Россия", сообщает в четверг пресс-служба аэропорта.

"Авиакомпания "Россия" запустила дополнительное авиасообщение со столицей. Вечерние рейсы по маршруту Москва - Петропавловск-Камчатский и обратно выполняются дважды в неделю", - говорится в сообщении. Это делается с целью увеличения новых возможностей для дальнейших стыковочных перелетов, сообщили в пресс-службе.

Из Шереметьево самолет вылетает по средам и воскресеньям в 21:50 с прибытием на полуостров на следующий день в 15:30 по камчатскому времени. Обратно борт отправляется по понедельникам и четвергам в 18:15 (9:15 мск). Кроме того, авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" продолжат выполнять ежедневные рейсы из аэропорта Елизово в столицу России в 12:40 (3:40 мск) и 16:00 (7:00 мск) соответственно.

Камчатка Москва авиакомпания "Россия" Петропавловск-Камчатский

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