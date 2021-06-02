Росавиация отказалась выдавать авиакомпаниям допуски к рейсам на курорты Египта

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Росавиация отказалась выдавать авиакомпаниям допуски к регулярным рейсам в курортные города Египта Хургаду и Шарм-эль-Шейх, следует из приказа ведомства по итогам заседания межведомственной комиссии при Минтрансе.

Допуски по этим направлениям из разных городов РФ запрашивали ряд авиакомпаний, включая "Россию", S7, "Уральские авиалинии", "Якутию", Royal Flight, AZUR air.

Рейсы в курортные города Египта были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета "Когалымавиа", которым туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

В апреле этого года президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о восстановлении полетов.

Возобновлению авиасообщения с курортами Египта будет предшествовать тщательная подготовка объектов туристической инфраструктуры в этой стране, а также вакцинация работников туротрасли, сообщили "Интерфаксу" в конце апреля несколько источников в сфере туризма и источник в одной из российских авиакомпаний.

"Окончательное решение о сроках возобновления полетов будет приниматься с учетом эпидобстановки в Египте", - сказал один из источников.

Также в Хургаде и Шарм-Эль-Шейхе должен быть сформирован достаточный запас ПЦР-тестов, чтобы у туристов не возникло сложностей с диагностикой на месте.