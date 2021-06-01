Белоруссия и Россия проработают вопрос об авиарейсах в Крым

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с госаппаратом во вторник. Его цитирует госагентство БелТА.

По его словам, Белоруссия и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам, сообщает госагентство.

По мнению Лукашенко, в вопросе открытия рейсов в Крым не будет проблем. "Закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым", - считает он.

Ранее во вторник сообщалось, что Лукашенко и Владимир Путин поручили министрам транспорта в кратчайшие строки определить города РФ для полетов белорусского перевозчика "Белавиа".

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что лайнер посадили из-за сигнала о минировании по поручению Лукашенко, а для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В связи с инцидентом лидеры ЕС на прошлой неделе призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии. Кроме того, белорусской авиации запретили летать над территорией Евросоюза.