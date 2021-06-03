"Ростелеком" и "Яндекс" договорились вместе развивать облачные сервисы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Ростелеком" и "Яндекс" подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в развитии и продвижении облачных сервисов и услуг, говорится в общем пресс-релизе компании.

Партнерство предполагает совместное развитие и внедрение решений с использованием облачной платформы Yandex.Cloud и сервисов "Ростелекома" для клиентов в корпоративном и государственном сегментах.

"В рамках новой стратегии "Ростелеком" делает ставку на развитие современных цифровых сервисов в партнерстве с сильнейшими игроками рынка. "Яндекс", бесспорно, обладает уникальными компетенциями в разработке софта и сервисов. Объединение усилий позволит нам разработать актуальные решения, которые помогут органам власти и бизнесу в цифровизации своих процессов", - объяснил через пресс-службу первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко.