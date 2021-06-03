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СПбГУ стал участником Университетской программы "Интерфакса"

СПбГУ стал участником Университетской программы "Интерфакса"
Михаил Комиссар и Елена Чернова
Фото: Интерфакс

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Группа "Интерфакс" заключили соглашение о сотрудничестве с целью внедрения в образовательный процесс современных методов анализа информации и проведения научных исследований.

Соглашение подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме первым проректором Санкт-Петербургского государственного университета Еленой Черновой и председателем совета директоров Группы "Интерфакс" Михаилом Комиссаром.

Таким образом, СПбГУ присоединился к Университетской программе "Цифровые технологии для образования и науки", реализуемой Группой "Интерфакс" с 2020 года.

Документ предусматривает применение информационно-аналитических систем "Интерфакса", таких как СПАРК (оценка рисков, обеспечение экономической безопасности бизнеса) и СКАН (управление репутацией, оценка эффективности PR), в образовательных программах ряда направлений подготовки СПбГУ. Системы будут применяться как на практических занятиях студентов, так и для написания выпускных квалификационных работ и научно-прикладных исследований.

"Санкт-Петербургский государственный университет долгие годы сотрудничает с "Интерфаксом", и подписание соглашения - это очередная веха в развитии наших многолетних отношений. Учtные и студенты получат в свои руки хорошо зарекомендовавшие себя инструменты для повышения качества исследований, которые широко известны не только в России, но и за её пределами. Я уверен, что наша совместная работа будет способствовать новым достижениям отечественной науки", - отметила первый проректор университета.

"Подписание соглашения о сотрудничестве с одним из ведущих научно-образовательных центров нашей страны - важнейшее событие, которое послужит развитию наших отношений и даст старт реализации крупных исследовательских проектов. Наши информационно-аналитические системы широко применяются университетами в области экономики, финансов, менеджмента, юриспруденции, журналистики. Мы рассчитываем, что специалисты СПбГУ, молодые ученые вместе с экспертами "Интерфакса" выйдут как на проведение научных исследований, так и на создание современных программ обучения, востребованных на рынке", - отметил председатель совета директоров Группы "Интерфакс" Комиссар.

Университетская программа "Цифровые технологии для образования и науки" реализуется Группой "Интерфакс" с начала 2020 года в партнерстве с ведущими вузами страны. В числе ее задач - интеграция уникальных баз данных и современных IT-решений в образовательный процесс и научную деятельность, повышение квалификации преподавателей и научных сотрудников, а также обучение студентов практическим навыкам в области мониторинга и анализа информации, методам оценки рисков, умению принимать решения.

В рамках программы "Интерфакс" совместно с партнерами разрабатывает собственные образовательные программы, курсы и методические пособия по широкому кругу тем: анализ экономической деятельности компаний, оценка рисков, реализация комплаенс-процедур, обеспечение прозрачности госзакупок, анализ рынка госзаказа и конкуренции, налогообложение, финансовые и кредитные риски, RegTech, цифровые решения в юридической практике, анализ медиа, новостная журналистика.

Санкт-Петербургский государственный университет - старейший университет России, крупнейший научно-образовательный центр Европы и мира. В настоящее время в университете обучаются около 25 тысяч студентов, работают более 12 тысяч сотрудников, действуют более 15 крупных лабораторий и 24 ресурсных центров, входящих в ведущий Научный парк страны. Среди выпускников СПбГУ - шесть председателей правительства страны и два президента Российской Федерации. В университете учились и работали девять лауреатов Нобелевской премии.

СПбГУ входит в самые престижные рейтинги университетов Times Higher Education, Quacquarelli Symonds и многие другие.

Интерфакс СПбГУ

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