СПбГУ стал участником Университетской программы "Интерфакса"

Михаил Комиссар и Елена Чернова Фото: Интерфакс

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Группа "Интерфакс" заключили соглашение о сотрудничестве с целью внедрения в образовательный процесс современных методов анализа информации и проведения научных исследований.

Соглашение подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме первым проректором Санкт-Петербургского государственного университета Еленой Черновой и председателем совета директоров Группы "Интерфакс" Михаилом Комиссаром.

Таким образом, СПбГУ присоединился к Университетской программе "Цифровые технологии для образования и науки", реализуемой Группой "Интерфакс" с 2020 года.

Документ предусматривает применение информационно-аналитических систем "Интерфакса", таких как СПАРК (оценка рисков, обеспечение экономической безопасности бизнеса) и СКАН (управление репутацией, оценка эффективности PR), в образовательных программах ряда направлений подготовки СПбГУ. Системы будут применяться как на практических занятиях студентов, так и для написания выпускных квалификационных работ и научно-прикладных исследований.

"Санкт-Петербургский государственный университет долгие годы сотрудничает с "Интерфаксом", и подписание соглашения - это очередная веха в развитии наших многолетних отношений. Учtные и студенты получат в свои руки хорошо зарекомендовавшие себя инструменты для повышения качества исследований, которые широко известны не только в России, но и за её пределами. Я уверен, что наша совместная работа будет способствовать новым достижениям отечественной науки", - отметила первый проректор университета.

"Подписание соглашения о сотрудничестве с одним из ведущих научно-образовательных центров нашей страны - важнейшее событие, которое послужит развитию наших отношений и даст старт реализации крупных исследовательских проектов. Наши информационно-аналитические системы широко применяются университетами в области экономики, финансов, менеджмента, юриспруденции, журналистики. Мы рассчитываем, что специалисты СПбГУ, молодые ученые вместе с экспертами "Интерфакса" выйдут как на проведение научных исследований, так и на создание современных программ обучения, востребованных на рынке", - отметил председатель совета директоров Группы "Интерфакс" Комиссар.