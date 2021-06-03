На ПМЭФ при участии Путина подпишут документ о разработке Черногорского месторождения

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - На "полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) при участии президента РФ Владимира Путан в четверг будет подписан ряд документов, в том числе о разработке Черногорского платинового месторождения в Красноярском крае, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин сегодня работает в Санкт-Петербурге. Сегодня, собственно, первое будет мероприятие с участием президента - это подписание достаточно важных соглашений", - рассказал Песков журналистам.

Он сообщил, что самый большой документ подписывают компания "Русская платина", госкорпорация развития "ВЭБ РФ" и банк ВТБ. Это документ о разработке Черногорского платинового месторождения в Красноярском крае.

Общие инвестиции должны составить до 570 млрд рублей. Это чрезвычайно важный проект как для страны в целом, так и для региона, и с точки зрения налоговых поступлений, с точки зрения создания рабочих мест и экспортного потенциала", - рассказал Песков.

Он напомнил, что во время Универсиады в Красноярске "Русская платина" подписывала протокол о намерениях по этому проекту. "С тех пор была проделана значительная работа, которая позволила выйти на подписание такого рамочного документа", - сказал он.

Кроме того, будет подписано при участии президента соглашение о строительстве обхода города Тольятти с мостом через Волгу. Подписывать будут компания "ДСК "Автобан" и Российский банк развития. Инвестиции проекта, рассказал Песков, составят 120 млрд рублей. "Это будет в рамках модернизации участка маршрута Европа-Западный Китай", - сказал Песков.