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СК закрыл дело о неуплате налогов, где один из фигурантов экс-проректор МГУ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Мордовии прекратили уголовное дело в отношении двух руководителей местной фирмы, которые обвинялись в налоговом преступлении, но возместили ущерб, сообщает СУ СКР по республике.

По данным следствия, руководство ООО "Мордовдевелопмент" уклонилось от уплаты налога на прибыль за 2019 год, включив заведомо ложные сведения в налоговую декларацию. В результате в бюджетную систему не поступило около 120 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по пункту "а", "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Двое руководителей организации проходили в статусе обвиняемых.

В ходе предварительного следствия они в полном объеме возместили причиненный ущерб, с учетом пени и штрафов, отмечает СК.

В связи с этим уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что одним из обвиняемых по данному уголовному делу являлся бывший проректор МГУ имени Ломоносова Алексей Гришин.

Между тем в августе 2020 года сообщалось, что Гришин, как соучредитель мордовской фирмы ООО "Инвест-Альянс", стал фигурантом другого уголовного дела – о преднамеренном банкротстве.

"Это дело находится в производстве", - добавил собеседник агентства.

Гришин – бывший проректор МГУ, занимал эту должность до конца июля 2020 года. В период с 2012 по 2016 год был министром строительства Самарской области.

Мордовия Алексей Гришин

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