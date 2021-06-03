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Авиакомпаниям пригрозили наказанием за продажу грузопассажирских рейсов в турпакетах

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Росавиация пригрозила авиакомпаниям ограничительными мерами при выявлении фактов продажи грузопассажирских рейсов в составе турпакетов, об этом говорится в сообщении ведомства в четверг.

Нерегулярные грузопассажирские рейсы из РФ в ряд стран разрешены только для перевозки определенных категорий пассажиров, напомнили в Росавиации. Речь идет, в частности, о возвращении граждан на их Родину для "воссоединения с семьей, лечения, работы".

Однако некоторые "недобросовестные туроператоры", по данным Росавиации, продают путевки, в которые включены грузопассажирские рейсы.

"Росавиация проинформировала Ростуризм о необходимости принятия соответствующих мер к недобросовестным туроператорам", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось накануне, сотни россиян застряли в аэропорту Стамбула, после того как турецкой авиакомпании Pegasus не удалось согласовать нерегулярный рейс в Москву. Аналогичная ситуация произошла с рейсом перевозчика из московского "Домодедово" в Стамбул.

Росавиация

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