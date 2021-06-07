Ростуризм попросил не продавать туры с перелетом на грузопассажирских рейсах

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Ростуризм после предупреждения Росавиации попросил туроператоров перестать продавать путевки в страны, с которыми Россия еще не возобновила регулярное авиасообщение, так как в противном случае перевозчиков могут лишить допусков на выполнение грузопассажирских рейсов.

"По информации Федерального агентства воздушного транспорта, предоставленное российским авиакомпаниям право на выполнение нерегулярных грузопассажирских рейсов в иностранные государства, с которыми приостановлено прямое авиасообщение, не ориентировано на формирование туристских продуктов на базе такой перевозки", - сообщается в письме Ростуризма, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса".

Как подчеркнули в ведомстве, при отмене рейсов, в том числе в связи с аннуляцией допусков, туроператор несет все возможные связанные с этим риски и не освобождается от ответственности перед туристами.

Ростуризм рекомендует туроператорам в сфере выездного туризма осуществлять формировать и продавать туры исключительно на базе регулярных и чартерных пассажирских перевозок.

"Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 9 №132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ" туроператор несет ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание туристу и/или иному заказчику услуг, входящих в турпродукт, вне зависимости от того, кем они оказываются", - говорится в распоряжении.

Ранее Росавиация направила авиакомпаниям письмо, в котором попросила прекратить практику выполнения грузопассажирских рейсов для туристов.

Как отмечается в документе, в последнее время резко выросло количество запросов на выполнение грузопассажирских рейсов по туристическим направлениям в страны, с которыми не возобновлено воздушное авиасообщение. "Фактически перевозчиками планируются и запрашиваются нерегулярные (чартерные) рейсы со скрытой пассажирской загрузкой в туристических целях, выполнение которых можно только при наличии соответствующего решения оперштаба", - следует из письма, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса".

Там отметили, что планирование и оформление билетов пассажирам на грузопассажирские рейсы по маршрутам туристических направлений иностранных государств исключено без решения оперштаба и авиационных властей.

В Росавиации авиакомпаниям напомнили о том, что оперштаб разрешил выполнять грузовые, транзитные и грузопассажирские рейсы для вывоза из-за границы граждан РФ, а также перевозки иностранных граждан, "возможность въезда которых в РФ предусмотрена актами правительства России и оперативного штаба". Речь идет о поездках с целью лечения, работы, учебы, лиц с видом на жительство (ВНЖ), а также международный транзит, следующий из иностранных государств.

Грузопассажирские рейсы сейчас выполняются во многие страны, среди которых есть и те, авиасообщение с которыми официально не восстановлено. При покупке билетов на такие рейсы у туристов всегда есть риск, что авиакомпания не примет их на борт.

Кроме того, рейс может быть отменен в последний момент из-за отсутствия допуска от Росавиации. Один из последних подобных примеров - отмена рейса авиакомпании Royal Air Maroc из Касабланки, из-за которой в Марокко застряли около 100 российских туристов.