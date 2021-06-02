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Нерегулярный вывозной рейс из Стамбула задержал в аэропорту сотни россиян

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сотни россиян застряли в стамбульском аэропорту Sabiha Gokcen, после того как турецкой авиакомпании не удалось согласовать нерегулярный рейс после завершения вывозной программы, сообщил "Интерфаксу" источник в аэропорту.

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"Авиакомпания из Турции не смогла согласовать с российской стороной вылет нерегулярного рейса из Стамбула в Москву 2 июня. Поэтому рейс был отменен. Пассажиры находятся в аэропорту. Обратный рейс из "Домодедово" в Стамбул также был отменен. Однако пассажирам вернули багаж, и они разъехались по домам", - сказал источник.

Он напомнил, что так называемая "вывозная программа", начатая после ограничения авиасообщения с Турцией, завершилась 1 июня, однако один из турецких перевозчиков продолжил продавать билеты на последующие даты. После завершения вывозной программы между странами сохраняются лишь рейсы в Стамбул, которые выполняются дважды в неделю.

Между тем, в аэропорту "Домодедово" "Интерфаксу" сообщили, что вопрос согласования рейсов - прерогатива авиационных властей двух стран, а не аэропорта.

"Получение разрешения на выполнение полетов - вопрос взаимодействия авиакомпании и авиационных властей. Аэропорт не принимает участия в этом процессе. "Домодедово" обслуживает рейсы в штатном режиме", - сказали в пресс-службе аэропорта.

Стамбул Sabiha Gokcen Турция

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