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Грефа похвалил экс-глава ЦБ Израиля за продолжение сессии ПМЭФ под пожарную тревогу

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Панельная сессия Сбербанка на ПМЭФ-2021 - "Архитектура пост-ковидного мира: технологии, экономика, общество" – несколько раз прерывалась сообщением о задымлении в одном из зданий "Экспофорума", однако ведущий, Герман Греф, не стал останавливать мероприятие, заслужив комплимент от знаменитого финансиста.

Объявление о пожарной тревоге прозвучало в зале во время реплики самого Грефа. Модератор предложил собравшимся подождать, пока ситуация разъяснится, и не покидать зал несмотря на прозвучавшую по громкой связи рекомендацию. Продублированное на английском объявление перебило Грефа еще несколько раз, пока наконец не был дан отбой пожарной тревоги, встреченный аплодисментами ведущего.

Джейкоб Френкель, в прошлом глава израильского Центробанка и JPMorgan Chase International, участвующий в сессии, похвалил Грефа за качественный риск-менеджмент. "Этот эпизод показывает, что такое правильное управление рисками: даже если кто-то вам говорит, что сейчас вас ужалит пчела, получайте удовольствие от меда", - прокомментировал происшествие Френкель под смех зала.

Сбербанк ПМЭФ Герман Греф Джейкоб Френкель

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