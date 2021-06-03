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Тульская область войдет в состав "Золотого кольца России"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Тульская область будет участвовать в межрегиональном проекте "Большое Золотое кольцо", сообщила пресс-служба правительства региона. Соглашение об этом подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме.

"Золотое кольцо" - это бренд, традиционно ассоциирующийся внутри страны и за рубежом с богатой историей и культурой России. А Тульская область - настоящая сокровищница русской культуры, которая не уступает в своем потенциале другим регионам. Сегодня мы говорим: "Хотите понять Россию - начните с Тулы". Уверен, соглашение позволит развить наше сотрудничество и открыть Тулу для большего числа гостей", - приводятся в сообщении слова слова главы региона Алексея Дюмина.

Документ в присутствии полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева подписали руководитель Ростуризма Зарина Догузова и главы Тульской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской и Ярославской областей.

"Предмет соглашения - всестороннее сотрудничество между Ростуризмом и регионами в рамках межрегионального проекта "Большое Золотое кольцо", - отмечается в соглашении.

Тульская область Золотое кольцо

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