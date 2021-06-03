Стратегию развития ПО с открытым кодом в РФ обещали разработать к сентябрю

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Минцифры совместно с ИТ-компаниями к сентябрю разработают стратегию развития в России программного обеспечения с открытым кодом (open source). Об этом сообщил замглавы министерства Максим Паршин в рамках ПМЭФ-2021.

"Стратегия развития open source в России должна быть. Мы ставим для себя срок – это сентябрь – подготовить этот документ", - сказал замминистра.

При этом, по его словам, стратегия не должна готовиться "в недрах министерства" – это должна быть совместная работа с участниками ИТ-рынка.

"Лидировать и солировать (в разработке стратегии - ИФ) должно, прежде всего, конечно, сообщество. Мы сможем так или иначе этот процесс модерировать, а в финале просто придать этому статус официального документа. Тем институтом, который станет интерфейсом взаимодействия (участников разработки - ИФ), будет являться Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ)", - сказал Паршин.

По его словам, в документе предстоит определить, какие меры господдержки развития open source могут быть необходимы – в частности, уместны ли прямые финансовые меры, какое регулирование должно быть, потребуется ли поддержка через госзаказ. Также идут дискуссии о целесообразности внесения продуктов на основе open source в реестр отечественного ПО.

Министерство видит три основных приоритета стратегии: эффективность разработки, качество продуктов на основе open source разработок; технологическая и информационная безопасность, возможность проводить независимый аудит исходного кода. "И третье – это технологическая независимость, это снижение санкционных рисков, снижение зависимости от глобальных вендоров... У нас есть уже, к сожалению, примеры, когда глобальные компании отказывают отдельным компаниям или даже всему бизнесу на отдельной территории страны в поддержке... Это, конечно, неприемлемо с точки зрения безопасности", - заключил Паршин.