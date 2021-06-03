"Почта России" собралась заменить почтовые ящики в домах на почтоматы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - АО "Почта России" рассматривает возможность установки почтоматов в подъездах жилых домов взамен почтовых ящиков. Об этом сообщил зампред правления, замгендиректора по электронной коммерции АО "Почта России" Алексей Скатин в ходе Петербургского международного экономического форума в четверг.

"Мы делаем сейчас проект, чтобы в подъездах домов вместо этих, зачастую плохо выглядящих, ящиков, стояли почтоматы. Можно было бы спуститься в домашних тапочках и получить посылку", - сказал Скатин.

Он отметил, что это одно из направлений развития сервисов "Почты России", направленных на улучшение доступности почтового обслуживания в части доставки посылок и электронной коммерции.

"Мы выстраиваем систему, при которой до ближайшей точки, где можно было бы отправить посылку или ее получить, было не больше 10 минут. То есть ты вышел из дома, должно пройти не больше 10 минут чтобы ты дошел до почтомата, почтового отделения или до партнерского пункта выдачи заказов", - добавил Скатин.

Он также напомнил, что в настоящее время компания занимается проектом по установке почтоматов на станциях московского метрополитена.

Как сообщалось, в марте текущего года "Почта России" выиграла аукцион по установке порядка 90 почтоматов в переходах станций московского метро. На установку устройств планируется направить 42,5 млн рублей. Поставщиком почтовых станций станет компания "Омник".