Поиск
Важно
ПМЭФ-2021
QF3Начало в 20:15Россия Россия1 : 1Канада КанадаОвертаймонлайнQF4Начало в 20:15Финляндия Финляндия1 : 0Чехия ЧехияТретий период

"Почта России" собралась заменить почтовые ящики в домах на почтоматы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - АО "Почта России" рассматривает возможность установки почтоматов в подъездах жилых домов взамен почтовых ящиков. Об этом сообщил зампред правления, замгендиректора по электронной коммерции АО "Почта России" Алексей Скатин в ходе Петербургского международного экономического форума в четверг.

"Мы делаем сейчас проект, чтобы в подъездах домов вместо этих, зачастую плохо выглядящих, ящиков, стояли почтоматы. Можно было бы спуститься в домашних тапочках и получить посылку", - сказал Скатин.

Он отметил, что это одно из направлений развития сервисов "Почты России", направленных на улучшение доступности почтового обслуживания в части доставки посылок и электронной коммерции.

"Мы выстраиваем систему, при которой до ближайшей точки, где можно было бы отправить посылку или ее получить, было не больше 10 минут. То есть ты вышел из дома, должно пройти не больше 10 минут чтобы ты дошел до почтомата, почтового отделения или до партнерского пункта выдачи заказов", - добавил Скатин.

Он также напомнил, что в настоящее время компания занимается проектом по установке почтоматов на станциях московского метрополитена.

Как сообщалось, в марте текущего года "Почта России" выиграла аукцион по установке порядка 90 почтоматов в переходах станций московского метро. На установку устройств планируется направить 42,5 млн рублей. Поставщиком почтовых станций станет компания "Омник".

Почта России ПМЭФ

Новости
ПМЭФ-2021

Мигрантам могут разрешить приезжать на стройки по железной дороге

Мигрантам могут разрешить приезжать на стройки по железной дороге

Что произошло за день: четверг, 3 июня

Дмитрия Гудкова освободили из ИВС

Дмитрия Гудкова освободили из ИВС
ПМЭФ-2021

"Ростелеком", "Вымпелком" и "Мегафон" создали СП для расчистки радиочастот под 5G

"Ростелеком", "Вымпелком" и "Мегафон" создали СП для расчистки радиочастот под 5G

Трое детей погибли при обрушении дачного дома под Воронежем

Приговор Кокорину и Мамаеву признан законным

Приговор Кокорину и Мамаеву признан законным

Источник сообщил о возможном освобождении Гудкова в ближайшее время

ПМЭФ-2021

В Петербурге перенесут все концерты, планировавшиеся в дни ПМЭФ, Евро-2020 и "Алых парусов"

ПМЭФ-2021

Задорнов допустил продажу Банком России до 20% "Открытия" в 2022 году

ЦБ начал регулярную публикацию макроэкономических опросов аналитиков

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');