Дроны будут доставлять почту и грузы на Чукотке

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин и гендиректор АО "Почта России" Максим Акимов на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о развитии беспилотной аэродоставки в регионе - грузы и почту планируют доставлять дронами, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Соглашение предусматривает работу по трем направлениям: развитие беспилотной авиации в регионе, строительство современного авиационного отделения в Угольных Копях, модернизацию почтовых отделений за счет привлечения инвестиций Почты и мер государственной поддержки", - говорится в сообщении.

Экспериментальная сеть по беспилотной доставке грузов по воздуху должна развернуться не только на Чукотке, но еще и на Камчатке, в Ямало-Ненецком АО и Ханты-Мансийском АО. Инвестиции в проект составят 340 млн руб. В Чукотском автономном округе пройдет пилотный запуск проекта. Реализация этой идеи, по словам Максима Акимова, должна увеличить скорость логистики на региональной маршрутной сети в 1,85 раза, а в будущем увеличить грузопоток в 11 раз.

Первые тесты беспилотных авиационных систем проведут до конца 2021 года. В 2022 году планируется запустить новое авиационное отделение, чтобы отдаленные населенные пункты вовремя получали свои грузы.

"В арктических условиях Чукотки беспилотники могут показать хорошую эффективность, потому что рейсовая авиация не всегда может взять на борт почту, а наземным транспортом до большинства населённых пунктов не добраться", - отметил губернатор Копин.