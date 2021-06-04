РФ намерена вакцинировать от COVID 60% населения при совете ученых привить до 90%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В России для создания коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо вакцинировать 60% населения; ученые говорят о том, что нужно привить 80%-90% российских граждан, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Для того чтобы избежать заболеваний и минимизировать их, для этого, конечно, нужно достигать коллективного иммунитета. (...) Этот первые шаги для того, чтобы остановить (распространение коронавируса). Выходить, конечно, нужно на цифры, близкие к 80-90%. Сегодня обсуждается эта цифра, она не является финальной, но такие мнения у ученых существуют", - сказал Мурашко в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2021).

По его словам, этот показатель не является официальной позицией. Мурашко отметил, что Минздрав ставит задачу достигнуть коллективного иммунитета в 60%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году в РФ планируется провакцинировать от коронавируса 60% населения. В свою очередь Мурашко заявлял, что завершение вакцинации в России с достижением планируемого уровня коллективного иммунитета возможно к концу июля.