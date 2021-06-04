Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

РФ намерена вакцинировать от COVID 60% населения при совете ученых привить до 90%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В России для создания коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо вакцинировать 60% населения; ученые говорят о том, что нужно привить 80%-90% российских граждан, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Для того чтобы избежать заболеваний и минимизировать их, для этого, конечно, нужно достигать коллективного иммунитета. (...) Этот первые шаги для того, чтобы остановить (распространение коронавируса). Выходить, конечно, нужно на цифры, близкие к 80-90%. Сегодня обсуждается эта цифра, она не является финальной, но такие мнения у ученых существуют", - сказал Мурашко в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2021).

В РоссииГинцбург счел возможным привить 70% россиян от коронавируса к ноябрюЧитать подробнее

По его словам, этот показатель не является официальной позицией. Мурашко отметил, что Минздрав ставит задачу достигнуть коллективного иммунитета в 60%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году в РФ планируется провакцинировать от коронавируса 60% населения. В свою очередь Мурашко заявлял, что завершение вакцинации в России с достижением планируемого уровня коллективного иммунитета возможно к концу июля.

коронавирус Минздрав РФ Михаил Мурашко

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2021

Качество жизни в РФ будут повышать с помощью "опорных пунктов"

Качество жизни в РФ будут повышать с помощью "опорных пунктов"
ПМЭФ-2021

В РФПИ сочли, что Россия с июля может открыться для вакцинного туризма

В Кремле заверили, что закон об иноагентах принят не ради закрытия СМИ

В Кремле заверили, что закон об иноагентах принят не ради закрытия СМИ
ПМЭФ-2021

Путин постепенно возвращается к доковидному режиму работы

В МВД опровергли получение угроз семьей сотрудника ГИБДД, арестованного за выстрел

ПМЭФ-2021

РФПИ планирует испытания комбинации "Спутника V" с вакцинами из КНР

РФПИ планирует испытания комбинации "Спутника V" с вакцинами из КНР

"Аэрофлот" 10 июня проведет сбор заявок на бонды объемом от 15 млрд рублей

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,9 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,9 тыс. случаев заражения коронавирусом
ПМЭФ-2021

ФССП занялась поиском имущества Навального для взыскания 29 млн рублей

"Аэрофлот" ждет открытия рейсов в Египет в ближайшие дни

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');