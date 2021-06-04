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Крым передаст часть санаториев другим регионам РФ для реконструкции

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Власти Крыма договорились о передаче нескольких санаториев другим субъектам России и планируют продолжить эту практику.

"У нас есть практика закрепления за субъектами имущественных комплексов, которые позволят развивать санаторно-курортный отдых. Мы договорились, что детский санаторий "Бригантина" в Евпатории будет передан Белгородской области для развития, реконструкции", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов после подписания меморандума о намерениях по взаимодействию с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым в ходе Петербургского международного экономического форума.

По словам Аксенова, это позволит обеспечить загрузку санаториев и сохранить рабочие места. "Детское оздоровление - это не коммерция, регионы нацелены на то, чтобы своих ребятишек к нам прислать. Для Крыма это дополнительные инвестиции, поэтому такую практику будем продолжать и дальше", - отметил он.

Якутия получит два туристических объекта - в Алупке и Феодосии, сообщил глава республики Айсен Николаев после подписания протокола совместных действий с Аксеновым. "Мы выходим на завершающие согласования по двум объектам... Более того, Сергей Валерьевич предлагает еще объекты, мы их будем изучать", - сказал он.

Глава Коми Владимир Уйба после подписания соглашения с Крымом напомнил, что у республики уже есть свой санаторий на полуострове. "Конечно, его мощности мало, поэтому мы будем расширять возможности", - добавил он.

Аксенов на форуме также подписал планы совместных мероприятий с главами Тамбовской области, Чувашии и Ханты-Мансийского автономного округа. Комментарии руководителей субъектов журналистам предоставили в пресс-службе главы Крыма.

Ранее Крым уже передавал санатории другим субъектам России с условием восстановления, в частности - Башкирии и Ингушетии.

Крым

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