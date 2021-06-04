Путин счел, что эпидситуация в Петербурге позволяет проводить массовые мероприятия

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Эпидемическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, позволяет проводить массовые мероприятия в Санкт-Петербурге, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодняшняя обстановка в России, в Петербурге, позволяет нам проводить такие (массовые) мероприятия без особого риска распространения инфекции. Мы делаем то, что соответствует ситуации, которая сложилась в России", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) в пятницу.

Он добавил, что форум организован согласно рекомендациям специалистов и санитарных врачей, которые считают, что собираться в таком формате можно с условием соблюдений всех ограничений.

По словам Путина, в этом году на ПМЭФ лидеры иностранных государств участвуют онлайн из-за больших делегаций, приезжающих вместе с ними. Это, как отметил президент, вызывает сложности с контролем мер безопасности, связанных с коронавирусом.

Кроме того, президент подчеркнул, что эпидемическая ситуация в России лучше, чем во многих других странах мира, но "пандемия не закончена, и мы должны проявлять осторожность".

По данным оперштаба на пятницу, 4 июня, в России за сутки выявили еще 8 947 случаев заболевания коронавирусом.