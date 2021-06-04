В России за сутки выявлено 8,9 тыс. случаев заражения коронавирусом

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Еще 8 947 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Скончались за сутки 377 человек, общее число жертв COVID-19 выросло до 123 037.

Поправились и выписаны 4,72 млн пациентов, в том числе 8 530 за минувшие сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 2 817. В Петербурге 834 новых инфицированных, в Московской области - 766.

Наименьшие показатели за минувшие сутки зафиксированы в Туве - три, в Чукотском АО - два, ни одного случая не выявлено в Ненецком АО.

С начала пандемии в РФ было зафиксировано 5,108 млн случаев коронавирусной инфекции.