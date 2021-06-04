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ПМЭФ-2021

Путин сообщил, что "не знает и не хочет знать" задержанного в Минске Протасевича

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает задержанного в Минске сооснователя телеграм-канала NEXTA (признан в Беларуси экстремистским) Романа Протасевича.

"У нас большая аудитория, наш Санкт-Петербургский международный экономический форум, нас затюкали этими вопросами - и меня, и канцлера. Какой-то Роман Протасевич, я знать его не знаю и знать не хочу. Пускай он делает, что хочет - борется с режимом Лукашенко", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) в пятницу.

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Глава государства напомнил об инциденте с посадкой самолета экс-президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году в Вене. "Хочу припомнить, что самолет одного из лидеров государств (Моралеса) был посажен принудительно. Ему предложили выйти из самолета, обыскали главу государства. Никто об этом не вспоминает, как будто этого и не было, но это было. И, кстати говоря, было не один раз и не только с самолетом этого президента", - сказал Путин.

"Но здесь (ситуация с Протасевичем) почему-то все приобрело такие формы и такое внимание. Но понятно почему - потому что то, что происходит в Белоруссии, - это не только привлекает внимание, а наши многие соседи хотят на это повлиять", - отметил президент.

"Это не значит, что нельзя замечать, но влезать во внутренние дела не нужно", - заключил Путин.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры предупредили о потенциальной угрозе на борту. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась. Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан.

Владимир Путин Роман Протасевич Белоруссия

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