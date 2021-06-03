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Протасевич признал вину в организации незаконных акций протеста в Белоруссии

Задержанный журналист сообщил, что сотрудничает со следствием и предоставляет много "уникальных фактов"

Протасевич признал вину в организации незаконных акций протеста в Белоруссии
Роман Протасевич
Фото: Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Задержанный в Минске сооснователь телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич сообщил, что признал вину в организации несанкционированных акций протеста после выборов президента в 2020 году.

"Я сразу признал вину по 342 статье (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок - ИФ), организация массовых несанкционированных акций", - заявил Протасевич в интервью телеканалу ОНТ.

Задержанный журналист сообщил, что сотрудничает со следствием полностью и открыто, предоставляет много уникальных фактов.

"Я и так сотрудничаю (со следствием - ИФ) абсолютно полностью и открыто. Я предоставляю множество уникальных фактов", - подчеркнул Протасевич.

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Он отметил, что за последнее время переосмыслил для себя очень многие вещи.

"И я никогда больше не хочу ни в политику лезть, ни в какие-то эти грязные игры, разборки", - заявил журналист.

Протасевич рассказал, что в Белоруссии до сих пор есть несколько спящих террористических ячеек. "Скорее всего, до сих пор в Беларуси есть несколько спящих ячеек. Не знаю, насколько эта информация реальна, но думаю, что как минимум часть схронов еще точно не нашли", - сказал он.

Он пояснил, что делает этот вывод исходя из разговоров с заговорщиками, которые планировали силовую смену власти и покушение на руководство страны.

"Они говорили, что есть 4-5 групп, одной из них оказалась группа Автуховича", - сказал Протасевич.

В интервью телеканалу ОНТ он также рассказал о своем самочувствии.

"Чувствую - прекрасно. Единственно, немного простывший, но это не является причиной для того, чтобы откладывать разговор", - сказал Протасевич.

Он уточнил, что добровольно согласился на интервью государственному телеканалу, подчеркнул, что его не гримировали перед интервью, чтобы скрыть какие-то телесные повреждения, как предполагают в комментариях пользователи интернета.

Протасевич отметил, что ему тяжело предугадать реакцию своих соратников на это интервью.

"Я почти уверен, что многие начнут меня публично осуждать. Уверен, что какие-то акции поддержки сойдут на нет", - сказал он.

Задержание журналиста

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

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Были задержаны летевшие этим рейсом один из создателей телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Протасевич, а также его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега. Протасевич является также редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Сапега в опубликованном видео, снятом правоохранителями после задержания, призналась, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

Протесты в Минске

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Хроника 23 мая – 03 июня 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Роман Протасевич Белоруссия

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