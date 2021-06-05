Лукашенко сказал Путину, что не он принимал решение о посадке рейса Ryanair

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что он не вправе давать оценку действиям президента Белоруссии Александра Лукашенко в инциденте с самолетом Ryanair, поскольку это некорректно, в отношениях на высшем уровне должна существовать определенная этика.

На встрече с представителями международных информагентств, прошедшей накануне на Петербургском международном экономическом форуме, российский лидер заметил, что в ходе встречи Лукашенко сообщил ему, что не принимал решения о том, чтобы сажать самолет в Минске.

"Как мне объяснил и рассказал президент Лукашенко, он не сажал этого самолета. Поступил сигнал о том, что там заминировано, или что, я уже даже не помню, и командир воздушного судна, который мог бы совершить посадку в Вильнюсе, принял решение, а он ближе уже находился к Вильнюсу, чем к Минску, командир воздушного судна принял решение совершить посадку в Минске, его к этой посадке никто не принуждал. Так, во всяком случае, мне объяснил президент Лукашенко эти события", - рассказал Путин.

Он заметил, что считает некорректным давать оценку действиям белорусского президента. Путин подчеркнул, что не считает себя вправе давать оценки деятельности лидеров других государств.

"Если бы я это делал, то наши отношения с моими коллегами разрушились бы моментально в эту же секунду. Мне кажется, что на таком уровне должна существовать определенная этика взаимных отношений", - сказал Путин.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс вынудили сесть в Минске в связи с предупреждением о поступившем сигнале о минировании. После посадки с рейса сняли белорусского оппозиционера, соучредителя информационного ресурса NEXTA Романа Протасевича и его спутницу, гражданку России Софию Сапегу.

Ранее на ПМЭФ Владимир Путин также сообщил, что не хочет вмешиваться в это дело и даже вникать в него. Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что российские спецслужбы не причастны к инциденту с принудительной посадкой в Минске самолета.