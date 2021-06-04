Главы "Мегафона" и РФПИ возглавили рейтинги самых упоминаемых и самых заметных спикеров ПМЭФ-2021

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время пленарного заседания Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев занял первое место в рейтинге заметности в медиа по итогам трех дней работы ПМЭФ-2021. Рейтинг составлен аналитиками системы управления репутацией и медиа-анализа "СКАН-Интерфакс".

При этом Дмитриев оказался на втором месте по количеству упоминаний. Большой интерес к спикеру связан с активной ролью РФПИ в разработке и производстве вакцины от коронавируса "Спутник V", который стал одним из самых известных брендов этого года. В данный момент РФПИ ведет активную работу с инвесторами и партнерами всех континентов, что отразилось на внимании к спикеру иностранной прессы. На форуме Дмитриев поделился с журналистами информацией об эффективности, характеристиках, применении, объемах выпуска вакцины.

Рейтинг по количеству упоминаний в СМИ возглавил Геворк Вермишян, генеральный директор "Мегафона". Он принял участие в подписании соглашений с ГК "Автодор", властями Калининградской области, катарским оператором связи Ooredoo. Кроме того, Вермишян согласовал создание СП с "Вымпелкомом" и "Ростелекомом" для развития 5G в России и организовал вместе с НТВ первую федеральную телетрансляцию в 5G. При этом почти 90% упоминаний главы "Мегафона" пришлось на региональные СМИ, из-за чего он попал только на 26 место по Индексу заметности, учитывающему вес источников.

Следующую строчку рейтинга занял Дмитрий Рогозин, который всегда активно выступает на публике. Глава госпредприятия прокомментировал уголовное дело о хищениях на Восточном, сообщил о возможности создания новой космической станции и переноса запуска лунной программы на 2022 год. Рогозин даже рассказал анекдот на космическую тему. Также гендиректор "Роскосмоса" пообещал журналистам, что попросит главу НАСА ходатайствовать перед президентом США о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий.

Герман Греф попал в пятерку самых цитируемых спикеров форума. Он традиционно высказался по широкому кругу вопросов, которые с удовольствием подхватывают СМИ. Как обычно, глава Сбера сделал ряд макроэкономических прогнозов, в простых словах рассказал о современных финансовых инструментах и технологиях и задел аспекты внешнеэкономической политики. Кроме того, Сбербанк провел деловой завтрак "Российская экономика: перезагрузка стратегии модернизации". Говоря о работе банка, Греф, в частности, заявил, что Сбер не простит сотруднику неуважительное поведение по отношению к клиенту.

Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский (4-е место в рейтинге по количеству сообщений) отметился призывом ускорить проект "Чистое небо" в Петербурге, в соответствии с которым воздушные линии связи будут перенесены в подземные кабели. Также глава "Ростелекома" сообщил о подписании соглашения с РЖД о развитии квантовых коммуникаций. Осеевский о предстоящий структурных изменениях в компании - "Ростелеком" закроет 7 макрорегиональных филиалов. Также от спикера стало известно, что уже в конце июня гендиректор Tele2 Сергей Эмдин может покинуть свой пост.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов попал в пятерку цитируемых спикеров ПМЭФ благодаря заявлениям по нефтегазовой тематике. В частности, он сообщил, что экосистема после разлива нефтепродуктов в Коми восстановлена. Кроме того, по словам Алекперова, компания провела экспертизу своей инфраструктуры, она находится в хорошем состоянии. Основное внимание прессы к нефтегазовому сектору – это прогнозы по добыче и ценам на энергоносители. Алекперов рассчитывает на плавный рост добычи нефти в ОПЕК+ с июля, а также прогнозирует среднесрочную цену на нефть в $50 за баррель.

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов замыкает пятерку рейтинга. Он привлек внимание СМИ высказываниями по геополитическим вопросам. Чемезов сравнил ужесточение санкций Запада против России с войной. Между тем, по словам Чемезова, у России и Европы есть большой взаимный интерес, а санкции лишают страны выгодного экономического сотрудничества. Глава "Ростеха" опроверг причастность российских спецслужб ко взрывам во Врбетице и показал работу российского аналога Zoom.

Рейтинг заметности составлен на базе индекса заметности СКАН-Интерфакс, который учитывает влиятельность источника, согласно рейтингу цитируемости СМИ, роли персоны в новости (главная или второстепенная) и контекста упоминания.

ПМЭФ-2021: рейтинг спикеров