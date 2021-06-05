Путин заявил, что не ждет прорывов в результате встречи с Байденом

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что не ждет каких-либо прорывных результатов от встречи с президентом США Джо Байденом.

"Я не жду каких-то прорывов по результатам этой встречи. Но думаю, что, несмотря на противоречия, а они созданы не российской стороной, хотел бы это отметить, все-таки у нас есть совпадающие интересы", - сказал он на встрече с руководителями мировых информационных агентств, о чем сообщает Associated Press.

В то же время российский лидер сказал, что "эти разногласия не являются результатом действий России".

"Не мы предпринимаем первые шаги - я говорю о шагах, которые ухудшили наши отношения. Это не мы ввели санкции против нас, это Соединенные Штаты делали каждый раз, и даже без оснований, просто потому, что наша страна существует", - сказал Путин в ответ на вопрос президента и главного исполнительного директора агентства Гэри Прюитта.

Агентство пишет, что президент России также раскритиковал Соединенные Штаты за излишнюю самоуверенность и провел параллель с Советским Союзом.

"Знаете, в чем проблема? Я расскажу вам как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империй - они думают, что они настолько могущественны, что могут позволить себе небольшие ошибки и промахи, - сказал он. - Но количество проблем растет. Наступает время, когда с ними уже нельзя иметь дело. И Соединенные Штаты уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза", - сказал президент России.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Американский лидер в ходе переговоров собирается затронуть широкий спектр тем, в частности, обеспечение стратегической стабильности, кибербезопасность, работу американских диппредставительств в России. Об этом заявил в пятницу старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин.