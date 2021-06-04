Путин не нашел разногласий РФ и США, только попытки сдержать Россию

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - У России нет разногласий с США, а есть только желание Вашингтона сдерживать развитие России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас нет разногласий с США. У них есть только одно разногласие - они хотят сдерживать наше развитие и говорят об этом публично. Все остальное - производные от этой позиции", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума.

Так он ответил на вопрос ведущего о возможных разногласиях России и США, в частности по вопросу вмешательства в выборы.

По словам президента, это касается и ограничений в сфере экономики, и попыток влиять на внутриполитические процессы в России, "опираясь на те силы, которые они считают своими внутри России".

Российский лидер также отметил, что в ходе встречи с лидером США Джо Байденом намерен попытаться найти пути урегулирования двусторонних отношений.

"Сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне", - констатировал он.

Президент также планирует обсудить с американским коллегой вопросы стратегической стабильности, урегулирование международных конфликтов в наиболее горячих точках.

"Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь. О пандемии, о борьбе с пандемией и о вопросах экологического характера. Это примерная повестка дня", - рассказал Путин.